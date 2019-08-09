Чествование призеров ХХХ Всемирной летней универсиады состоялось в Самарской области

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В среду, 7 августа, в министерстве спорта состоялась торжественная встреча с самарскими спортсменами — призерами и участниками ХХХ Всемирной летней универсиады. Соревнования проходили с 3 по 14 июля в Неаполе (Италия). В составе сборной РФ выступали 7 спортсменов Самарской области , которые завоевали 6 медалей: 1 золото, 1 серебро, 4 бронзы.В плавании Александр Кудашев выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем.Ирина Кривоногова в кролевой эстафете 4 по 200 метров в составе сборной России завоевала бронзу.Валерия Щербатых и Екатерина Чернявская в командном турнире по настольному теннису стали бронзовыми призерами. Также Валерия Щербатых, выступая вместе с москвичкой Яной Носковой, завоевала бронзу в парном турнире.Юлия Турутина получила серебряную медаль в соревнованиях по тхэквондо весовой категории до 62 кг.В Универсиаде также принимали участие Дарья Федянина (парусный спорт) и Лев Волин (настольный теннис).На торжественной встрече 7 августа первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин вручил благодарственные письма спортсменам и их тренерам, сообщает Минспорта региона.