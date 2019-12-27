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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетбольная «Самара» вышла в полуфинал Кубка России!

27 декабря 2019 09:14
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Баскетбольная Самара вышла в полуфинал Кубка России!
В полуфинале Кубка наша команда сыграет (так же в двух матчах) с «Уралмашем».

26 декабря в ответном матче четвертьфинала Кубка России «Самара» в Перми переиграла действующего обладателя трофея «Парму» (83:76) и пробилась в полуфинал турнира.

Первый матч, состоявшийся в Самаре 16 декабря, завершился минимальной победой самарцев — 72:71. И в ответном поединке их устроила бы и ничья, не говоря уже о победе с любым счетом.

Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:
- Мы очень рады победе. Знали, что «Парма» — это очень серьезный соперник, особенно когда играет дома. В первой половине у нас многое не получалось — у «Пармы», наоборот, многое получалось. Хозяева были заряжены, их подгоняли болельщики. Но мы понимали, что если будем также активно играть в защите — хозяевам не хватит ротации. Это и сыграло. К концу матча лидерам «Пармы» не хватило сил. А мы более широкой ротацией довели игру до победы. Наши лидеры показали свою игру, а игроки ротации сыграли с пользой. Это все в целом и привело к победе.

В полуфинале Кубка наша команда сыграет (так же в двух матчах) с «Уралмашем», который в четвертьфинальной серии был сильнее «Купола-Родники» (80:85 и 101:76). Точные даты матчей станут известны чуть позже.
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