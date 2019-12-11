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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетбольная «Самара» в овертайме переиграла «Темп-СУМЗ-УГМК»

11 декабря 2019 10:56
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Баскетбольная Самара в овертайме переиграла Темп-СУМЗ-УГМК
Наша команда сохранила за собой второе место в таблице Суперлиги.

10 декабря в матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке в овертайме переиграла «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда, Свердловская обл.) — 82:77.

Самарцы неплохо начали встречу, вели на протяжении первого периода, но постепенно упустили инициативу. На большой перерыв хозяева ушли уже отстающими — 35:37. А в третьей четверти, провалившись, упустили ревдинцев далеко вперед — 47:57.
К середине заключительной десятиминутки отставание было все таким же удручающим — 54:65. Но самарцы, подгоняемые своими болельщиками, нашли силы на погоню. Ее героем стал Владимир Пичкуров: за период он трижды попал издали, а всего набрал 11 очков. А за 5 секунд до конца основного времени Антон Глазунов, точно исполнив штрафные, перевел игру в овертайм — 71:71.
В дополнительной пятиминутке Владимир Пичкуров вновь был точен издали, выведя «Самару» вперед. Захватив лидерство, наша команда уже не стала его упускать.
82:77 — сверхволевая победа «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Владимир Пичкуров (28 очков и 10 подборов) и Антон Глазунов (15 очков и 6 передач).

«Самара» сохранила за собой второе место в таблице Суперлиги.
Уже в пятницу, 13 декабря, «Самара» вновь сыграет на родном паркете: против «Уралмаша» (начало — в 19:00).

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