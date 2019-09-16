В Тольятти на базе Яхт-клуба «Дружба» продолжается главная регата страны

70

Нестабильные погодные условия позволили 15 сентября провести только по одной гонке в каждом классе. По итогам двух гоночных дней в классе «Финн» лидирующую позицию занял Егор Терпигоров, в классе «Лазер-радиал» – Мария Кислухина. В остальных классах ведущие яхтсмены сохранили за собой первые позиции.«Гонка прошла при нестабильном западном ветре около 6 узлов. Неудивительно, что с таким ветром смогли справиться самые опытные яхтсмены. После первой гонки ветер «скис» до 3-5 узлов. Погода очень непредсказуема. Мы ждали некоторое время: такой уж вид спорта, для яхтсменов это обычная ситуация. Но вскоре было принято завершить сегодняшние соревнования. Завтра ожидается ветренный день, и мы наверстаем запланированную программу», – рассказала главный тренер сборной по парусному спорту Наталья Иванова.