В музее имени Алабина откроют выставку «Плакаты «Окна ТАСС»: Оружие победы»
20 февраля 2020 15:58
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На выставке будут представлены копии подлинных плакатов из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. Посетители смогут увидеть разнообразие сюжетных направлений – героические, сатирические плакаты; плакаты-призывы.
После того как осенью 1941 года ТАСС эвакуировали в Куйбышев (Самару), к ним присоединились куйбышевские художники. Так, советский художник-график, плакатист, член Союза советских художников (1939), председатель правления куйбышевского отделения союза художников в 1935-1945 гг. руководил в Куйбышеве выпуском "Окон ТАСС".
Уже в середине ноября был налажен выпуск «Окон ТАСС». В Куйбышеве с помощью трафаретов плакаты тиражировали и рассылали во все города страны. Плакаты расклеивали на информационных стендах, в витринах магазинов, отправляли на фронт в войсковые части, пересылали с партизанскими отрядами за линию фронта для информирования населения на оккупированных территориях.
Куйбышевское отделение «Окон ТАСС» вскоре стало одним из важнейших центров выпуска плакатов в стране. «Окна ТАСС» были летописью войны и оружием победы, вдохновляя на борьбу и бойцов на передовой, и тех, кто трудился в тылу.
Выставка бесплатная и доступна для посещения в музее до конца апреля, затем она будет путешествовать по муниципальным музеям и общеобразовательным школам Самарской области, передает пресс-служба облправительства.
Фото: alabin.ru
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