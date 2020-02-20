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Новости /  75 лет ПОБЕДЫ  

В музее имени Алабина откроют выставку «Плакаты «Окна ТАСС»: Оружие победы»

20 февраля 2020 15:58
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Выставка подготовлена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает об одном из самых знаменитых проектов Телеграфного агентства СССР (ТАСС).
21 февраля 2020 г. в 14:00 в музее им. П.В. Алабина (г. Самара, ул. Ленинская, 142) состоится открытие передвижной выставки «Плакаты «Окна ТАСС»: Оружие победы». Выставка подготовлена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает об одном из самых знаменитых проектов Телеграфного агентства СССР (ТАСС).

На выставке будут представлены копии подлинных плакатов из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. Посетители смогут увидеть разнообразие сюжетных направлений – героические, сатирические плакаты; плакаты-призывы.

После того как осенью 1941 года ТАСС эвакуировали в Куйбышев (Самару), к ним присоединились куйбышевские художники. Так, советский художник-график, плакатист, член Союза советских художников (1939), председатель правления куйбышевского отделения союза художников в 1935-1945 гг. руководил в Куйбышеве выпуском "Окон ТАСС".

Уже в середине ноября был налажен выпуск «Окон ТАСС». В Куйбышеве с помощью трафаретов плакаты тиражировали и рассылали во все города страны. Плакаты расклеивали на информационных стендах, в витринах магазинов, отправляли на фронт в войсковые части, пересылали с партизанскими отрядами за линию фронта для информирования населения на оккупированных территориях.

Куйбышевское отделение «Окон ТАСС» вскоре стало одним из важнейших центров выпуска плакатов в стране. «Окна ТАСС» были летописью войны и оружием победы, вдохновляя на борьбу и бойцов на передовой, и тех, кто трудился в тылу.

Выставка бесплатная и доступна для посещения в музее до конца апреля, затем она будет путешествовать по муниципальным музеям и общеобразовательным школам Самарской области, передает пресс-служба облправительства.


Фото:   alabin.ru
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