В Самаре в ДТП с автобусом пострадали две женщины

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Еще одно ДТП 25 декабря произошло в Промышленном районе днем 25 декабря.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель – женщина 1977 г.р., управлял автомобилем «Киа-Рио» следуя по проспекту Кирова при перестроении, не уступила дорогу и совершила столкновение с автобусом «Хундай-Каунти» под управлением водителя 1979 г.р..

После удара автомобиль «Киа-Рио» совершил наезд на стоящий автомобиль «Хундай-Солярис» под управлением водителя - женщины 1973 г.р., после чего автомобиль «Киа-Рио» совершил наезд на стоящий автомобиль «Хундай-Солярис» под управлением водителя 1969 г.р., который стоял в двором проезде, от удара автомобиль «Хундай-Солярис» (под управлением водителя 1973 г.р.) отбросило на автомобиль марки «Хундай-Солярис» (за рулем которого находился водитель 1969 г.р.). Водители автотранспортных средств: женщины 1977 г.р. и 1973 г.р. доставлены в медицинское учреждение, сообщает облМВД.