Молодого водителя в Самаре занесло под ГАЗель

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26 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими. При этом 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб.

Одно из ДТП произошло 26 декабря около 00.30 в Промышленном районе Самары. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель – молодой человек 1999 года рождения, управляя автомобилем Ваз21093, следовал по улице Ново-Вокзальная со стороны улицы Нагорная в направлении Ставропольской. Во время движения в районе дома 84 по улице Ново-Вокзальная не справился с рулевым управлением автомобиля и совершил наезд на припаркованный справа по ходу своего движения автомобиль Газ 3302.

В результате ДТП водитель легковушки с различными телесными повреждения доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, сообщает облМВД.