Автобус с детьми из Самары сломался ночью в метель в соседней области

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В ночь на 27 декабря в Чердаклинском районе Ульяновской области автобус с детьми из Самары сломался на трассе Ульяновск-Самара. Поломка произошла в метель. В салоне автобуса в этот момент находилось 27 пассажиров, в том числе 15 детей.

Информация о ЧП поступила на пульт дежурного МЧС по Ульяновской области в 2:47. На место, где в снежном плену оказался сломанный автобус, выехали спасатели, представители Чердаклинского района, ГИБДД и пожарные. Через 30 минут 15 детей и двоих сопровождающих посадили на рейсовый автобус Ульяновск-Самара. 10 оставшихся взрослых разместили в пункте временного размещения в поселке Чердаклы, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото из открытых источников