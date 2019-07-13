Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета
13 июля 2019 18:55
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В ночь на 13 июля в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали похожий на взрыв звук в районе улицы Дегтяревской, где расположено здание телеканала. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили поврежденный фасад здания и отстрелянный тубус гранатомета. После сбора информации расследованием займется СБУ. В результате происшествия никто не пострадал.
Телеканал в своем Facebook опубликовал фото пострадавшего от гранаты фасада. Внутри здания, как отмечается на сайте «112 Украина», также есть незначительные повреждения.
Телеканал уточняет, что накануне инцидента его сотрудники выступили с открытым обращением к СБУ и прокуратуре с просьбой защитить СМИ от «произвола радикалов», которые пытаются повлиять на редакционную политику канала.
Конечный владелец телеканала «112 Украина» — Тарас Козак, соратник главы политсовета партии «Общественная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, выступающего за сближение с Россией. Он также владеет телеканалом NewsOne.
Фото: Фото © "112 Украина"
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