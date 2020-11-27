Жителю Самарской области выплатили материальный ущерб в размере 114 тысяч рублей за ДТП

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Судебные приставы взыскали с жителя Самарской области, виновного в совершении дорожно-транспортного происшествия, материальный ущерб в размере 114 тысяч рублей.

Житель Сергиевского района Самарской области, не имея прав на управление транспортным средством, на незарегистрированном автомобиле врезался в «Ладу Приору» и скрылся с места совершения ДТП. Однако виновника нашли и привлекли к ответственности. Суд обязал его выплатить пострадавшей стороне 114 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Сергиевского района Самарской области судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство о взыскании материального ущерба. В связи с тем, что мужчина в добровольном порядке задолженность не погашал, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере почти 6 тысяч рублей, а также установил место работы должника. В адрес организации сотрудником отделения направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату. В результате принятых мер задолженность перед пострадавшим полностью погашена.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.