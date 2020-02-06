"Вцепились в ногу, разодрали пальто". На чемпионку России по теннису напали бродячие собаки

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— Я шла себе спокойно, никого не трогала, вдруг откуда ни возьмись выбежали две довольно крупные собаки. <...> Не знаю, откуда у них была такая агрессия, один пёс вцепился мне в ногу, второй — разодрал пальто, — поделилась девушка.Спортсменка обратилась за помощью к медикам, которые обработали раны и сделали уколы от столбняка и бешенства. Девушка рассказала, что теперь в течение трёх месяцев ей необходимо наблюдаться у врачей и делать прививки.— Хорошо, что это не случилось с чьим-нибудь ребёнком. Даже мне, взрослому человеку, было очень страшно, но малыша они могли просто искалечить! — написала Гуськова в посте.Теннисистка призвала решить проблему с бродячими собаками, отлавливая их и размещая в приютах. Особенно девушка отметила, что нужно "не убивать бездомных животных, а помогать".