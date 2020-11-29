Внештатный фотокор "России сегодня" погиб в горах Чечни во время съемок

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Российский фотограф Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Итум-Калинского района Чечни, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. В последнее время Царнаев работал внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня".

"Несчастный случай произошел в труднодоступной местности в Галанчожском районе, спасателям удалось вытащить тело на поверхность. Погибший — фотограф Саид-Хусейн Царнаев", — сообщил представитель экстренных служб.

По информации МЧС Чечни, операция по извлечению тела мужчины осложнялась труднодоступностью места: большую часть пути нужно было проделать пешком. Кроме того, в данном районе не ловит мобильная связь. В поисковой операции участвовали спасатели МЧС, полицейские, пограничники.

Как сообщили в пресс-службе МИА "Россия сегодня", основными темами фоторепортажей Царнаева были история и современность Чеченской Республики, Дагестана, Ингушетии, Северной и Южной Осетии.

Саид Царнаев был обладателем множества российских фотографических премий. Среди них — награды конкурсов "Патриот России", "Золотое перо", "Слово о Грозном".

Вспоминая коллегу, глава фотослужбы медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль сказал, что сообщение о смерти фотографа "стало очень горькой вестью".

"Саид был чрезвычайно талантливым фотографом и человеком большого достоинства и труда. Он умел работать и с "горячей" новостной повесткой, и мог увидеть красоту в самых обыденных мгновениях жизни — как художник и даже поэт. Мы потеряли профессионала и друга. Скорбим вместе с его близкими и родными", — рассказал о коллеге Штоль.

Фото: РИА Новости