Власти заверили, что радиационный фон после взрыва в Северодвинске в норме
8 августа 2019 21:09
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В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием, погибли два человека.
"В 11.50 восьмого августа датчики АСКРО в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время фон нормализовался", - говорится в сообщении.
Как отмечает начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов, слова которого приводятся в сообщении, кратковременное повышение радиационного фона зафиксировали датчики автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки (АСКРО), расположенные на улице Карла Маркса, 48 и на улице Плюснина, 7.
"С 11.50 до 12.30 началось снижение радиационного фона. По состоянию на 14.00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час. Радиационный фон в Северодвинске нормальный. На территориях градообразующих предприятий, имеющих производства с радиационным фактором, фон оставался без изменений", - отметил Магомедов.
Подчеркивается, что увеличения числа обращений в скорую помощь нет.
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