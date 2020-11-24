В Кинель-Черкасском районе пьяный водитель на «ВАЗ 21440» пытался скрыться от инспекторов ДПС. Видео

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Находившиеся на маршруте патрулирования инспекторы дорожно-патрульной службы О МВД России по Кинель-Черкасскому району заметили автомобиль «ВАЗ 21440», движущийся с нарушением Правил дорожного движения. Требования сотрудников остановиться водитель проигнорировал и попытался скрыться.

После непродолжительной погони, стражи порядка задержали нарушителя и выяснили, что за рулем находится 34-летний житель села Кинель-Черкассы.

В ходе сбора административного материала полицейские выявили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством.

Полицейскими собран административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

В ходе установления личности выяснилось, что водитель в октябре 2020 года уже привлекался к административной ответственности в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

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