В тольяттинском лесу девушка, катаясь на «ватрушке», столкнулась с деревом и впала в кому

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"Столкновение было настолько серьезным, что пострадавшая потеряла сознание и впала в кому. Прибывшим врачам скорой помощи потребовалась помощь спасателей для эвакуации девушки, так как происшествие было в лесу, примерно в километре от лыжной базы Автозаводского района Тольятти. - рассказал начальник Центра Гражданской Защиты Тольятти Андрей Дербенев. - С помощью снегоходов врачам удалось доставить пострадавшую к месту, где стоял реанимобиль".Она отправлена в медучреждение.