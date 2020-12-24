В Жигулевске и в Самаре автомобилисты сбили двух женщин

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23 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. При этом 4 человека получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 08:10 в Жигулевске. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что женщина 1985 года рождения, управляя автомобилем «Рено», двигалась по ул. Интернационалистов со стороны ул. Почтовой в направлении ул. Самарской. В пути следования в районе д. № 36 допустила наезд на пешехода-женщину 1939 года рождения, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, ей было назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 15:00 в Самаре. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем «Лифан», следовал по б-ру Ивана Финютина от ул. М. Устинова в направлении ул. Мира. В пути следования напротив дома № 15 по б-ру Ивана Финютина, допустил наезд на женщину 1969 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.