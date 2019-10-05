В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту смерти четырёх человек при пожаре в частном доме

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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Расследование уголовного дела поручено следственной группе.В настоящее время проведён осмотр места происшествия, допрошены предполагаемые свидетели, назначены судебно-медицинские судебные экспертизы.По предварительным данным, наиболее вероятной причиной пожара является поджог с использованием горючих жидкостей.Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются подозреваемые и все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба СУ Ск РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ Ск РФ по Самарской области