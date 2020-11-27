В Тольятти в ДТП пострадала женщина

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26 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 15 ДТП с пострадавшими. При этом 15 человек получили ранения различной степени тяжести. Один человек погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 07:25 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», двигался по ул. Индустриальной со стороны ул. Новозаводской в направлении ул. Васильевской. В пути следования, в районе д. № 148 по ул. Ларина, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия, в результате чего допустил занос своего автомобиля с последующим столкновением со встречным автомобилем «Сузуки», под управлением водителя 1986 года рождения. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Нива», она была госпитализирована, сообщает облМВД.