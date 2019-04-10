В Тольятти полицейские установили личность и родственников женщины, страдающей расстройством памяти

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В полицию поступило сообщение о том, что 9 апреля в 07:40 в Тольятти (ул. 40 лет Победы, 51 “А”) обнаружена неустановленная женщина, которая страдает расстройством памяти и не может сообщить о себе данные и адрес места жительства.Ориентировка с описанием внешности пенсионерки была направлена в тольяттинские отделы полиции, экипажам подразделений Росгвардии и организации правоохранительной направленности.Информация об установлении личности женщины была размещена в сети Интернет. Сотрудники полиции совместно с волонтерами добровольного поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” организовали поквартирный обход прилегающей к месту обнаружения пенсионерки домов, проводили опрос граждан, показывая ее фотографию.В результате организованных мероприятий полицейские совместно с общественниками установили личность женщины и ее место жительства.В настоящее время пенсионерка передана родственникам, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.