В Тольятти полицейские установили личность и родственников женщины, страдающей расстройством памяти
10 апреля 2019 21:46
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Ориентировка с описанием внешности пенсионерки была направлена в тольяттинские отделы полиции, экипажам подразделений Росгвардии и организации правоохранительной направленности.
Информация об установлении личности женщины была размещена в сети Интернет. Сотрудники полиции совместно с волонтерами добровольного поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” организовали поквартирный обход прилегающей к месту обнаружения пенсионерки домов, проводили опрос граждан, показывая ее фотографию.
В результате организованных мероприятий полицейские совместно с общественниками установили личность женщины и ее место жительства.
В настоящее время пенсионерка передана родственникам, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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