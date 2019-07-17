Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 17 июля, 20:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/07:
USD 62.81
-0.02
EUR 70.68
-0.18
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Тольятти ночью сотрудники ГИБДД задержали двух несовершеннолетних, управлявших иномарками

17 июля 2019 15:42
128
Со слов подростков, они списались в соцсетях и решили покататься на иномарках своих родителей, поменявшись автомобилями.
Ночью, во время несения службы сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г.Тольятти на парковке "Дома культуры и творчества" обратили внимание на два автомобиля марки "Фольксваген туарег" водители которых выполняли опасные маневры.

Полицейские предприняли попытку остановить транспортные средства, но водители проигнорировав законные требования сотрудников ГИБДД попытались скрыться. Не создавая угрозы другим участникам движения, дорожные полицейские, используя отработанные тактику и метод преследования, остановили правонарушителей.

За рулём автомобилей находились двое несовершеннолетних мальчиков 14 и 15 лет. Со слов подростков, они списались в соцсетях и решили покататься на иномарках своих родителей, поменявшись автомобилями.

На место оформления правонарушения были вызваны их законные представители. По фактам правонарушений в отношении обоих мальчиков и собраны административные материалы за управление транспортными средствами без права на управление, за игнорирование требований сотрудников полиции об остановке, за управление водителями, не вписанными в полис ОСАГО.

По всем правонарушениям информация направлена в ОУУП и ПДН У МВД Тольятти для принятия мер к законным представителям несовершеннолетних, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.



Фото:    пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
17 июля 2019  18:43
Матвиенко отметила недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ, как семья, дети и родители. По ее мнению, усыновление детей однополыми семьями ведет к вырождению человечества.
СК завел дело на московских чиновников из-за усыновления детей однополой семьей
Матвиенко отметила недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ, как семья, дети и родители. По ее мнению, усыновление детей однополыми семьями... Закон
108
17 июля 2019  18:13
Они были госпитализированы с признаками отравления различной степени тяжести.
В СО начата доследственная проверка по факту отравления в селе Кошелевка 46 мигрантов из Узбекистана
Они были госпитализированы с признаками отравления различной степени тяжести. Закон
98
17 июля 2019  14:13
Общий ущерб бюджету региона составил более 47 млн руб.
В Астрахани возбудили 17 дел против руководства министерства ЖКХ
Общий ущерб бюджету региона составил более 47 млн руб.  Закон
159
16 июля 2019  18:59
Из-за дела Голунова в УВД по Западному округу Москвы уволили четырёх сотрудников
Какие должности они занимали, пока не сообщается. Ранее в связи со скандалом вокруг дела Голунова были уволены два генерала.  Закон
308
16 июля 2019  16:47
Мужчина заявлял, что мысль о похищении пришла ему внезапно. Картина была возвращена в музей, но с повреждениями.
Похитителю картины Куинджи продлили арест ещё на полгода
Мужчина заявлял, что мысль о похищении пришла ему внезапно. Картина была возвращена в музей, но с повреждениями.  Закон
319
16 июля 2019  15:25
Они сбывали наркотики через интернет.
Два самарских подростка пойдут под суд за сбыт наркотиков
Они сбывали наркотики через интернет. Закон
327
15 июля 2019  18:53
Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие попросило арестовать основателя "Нового потока" Дмитрия Мазурова
Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Закон
318
Весь список
Происшествия
17 июля 2019  15:42
Со слов подростков, они списались в соцсетях и решили покататься на иномарках своих родителей, поменявшись автомобилями.
В Тольятти ночью сотрудники ГИБДД задержали двух несовершеннолетних, управлявших иномарками
 Со слов подростков, они списались в соцсетях и решили покататься на иномарках своих родителей, поменявшись автомобилями. Происшествия
127
17 июля 2019  15:18
В результате столкновения водитель Скании погиб, он оказался зажат в кабине автомобиля.
На въезде в село Валы Ставропольского района столкнулись два большегруза Скания и КАМАЗ
В результате столкновения водитель Скании погиб, он оказался зажат в кабине автомобиля.  Происшествия
145
17 июля 2019  14:00
Кабан сбил мотоциклиста под колеса самосвала
Кабан сбил мотоциклиста под колеса самосвала
Животное не давало приближаться к пострадавшему человеку. Происшествия
206
Весь список
Криминал
17 июля 2019  12:57
В Сызрани во дворе нашли раненую девушку
В Сызрани во дворе нашли раненую девушку
На месте ЧП работали сотрудники полиции. Криминал
205
17 июля 2019  10:58
В Новокуйбышевске почтальон похищал пенсии и пособия граждан.
В Новокуйбышевске почтальон похищал пенсии и пособия граждан
За это женщину оштрафовали. Криминал
172
17 июля 2019  10:17
В Самаре задержали серийного грабителя Жертвами становились женщины от 20 до 60 лет.
В Самаре задержали серийного грабителя
Жертвами становились женщины от 20 до 60 лет. Криминал
179
Весь список


Видео
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
173
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
350
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
409
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
303
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
647
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3787
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
712
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
595
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
809
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
823
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
545
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
862
Весь список

Мероприятия
Самарцы запишут аудиовизуальную энциклопедию народов Поволжья «Возвращение к истокам»
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в туристическом фестивале «Звуки лета»
Самарские активисты ОНФ вместе с инвалидами-колясочниками попробовали добраться на пляж на общественном транспорте
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные