В Тольятти ночью сотрудники ГИБДД задержали двух несовершеннолетних, управлявших иномарками

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Ночью, во время несения службы сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г.Тольятти на парковке "Дома культуры и творчества" обратили внимание на два автомобиля марки "Фольксваген туарег" водители которых выполняли опасные маневры.Полицейские предприняли попытку остановить транспортные средства, но водители проигнорировав законные требования сотрудников ГИБДД попытались скрыться. Не создавая угрозы другим участникам движения, дорожные полицейские, используя отработанные тактику и метод преследования, остановили правонарушителей.За рулём автомобилей находились двое несовершеннолетних мальчиков 14 и 15 лет. Со слов подростков, они списались в соцсетях и решили покататься на иномарках своих родителей, поменявшись автомобилями.На место оформления правонарушения были вызваны их законные представители. По фактам правонарушений в отношении обоих мальчиков и собраны административные материалы за управление транспортными средствами без права на управление, за игнорирование требований сотрудников полиции об остановке, за управление водителями, не вписанными в полис ОСАГО.По всем правонарушениям информация направлена в ОУУП и ПДН У МВД Тольятти для принятия мер к законным представителям несовершеннолетних, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области