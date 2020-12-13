В Тольятти легковушка сбила девушку

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Авария произошла вечером 12 декабря.

Водитель 2002 г.р., управляя автомобилем Лада Приора, двигался по ул. Автостроителей, со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. 70 лет Октября. В пути следования, в районе дома № 13А строение 1 по ул. Автостроителей, допустил наезд на пешехода девушку 2003 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает облМВД. В результате ДТП пострадала пешеход. Назначено амбулаторное лечение.