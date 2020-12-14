В Тольятти иномарка врезалась в КАМАЗ, работавший на мосту

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13 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. При этом 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 15:20 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что молодой человек 1997 года рождения, управляя автомобилем «Рено», следовал по автодороге М-5 «Урал», со стороны ул. Громовой в направлении г. Жигулевск. В пути следования, не верно выбрал скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за управлением транспортным средством, в результате чего допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Камаз», под управлением водителя 1965 года рождения, который проводил технические работы по обслуживанию моста. В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.