В Тольятти иномарка врезалась в КАМАЗ, работавший на мосту

13 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП с пострадавшими. При этом 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.
Одно из ДТП произошло в 15:20 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что молодой человек 1997 года рождения, управляя автомобилем «Рено», следовал по автодороге М-5 «Урал», со стороны ул. Громовой в направлении г. Жигулевск. В пути следования, не верно выбрал скорость движения, обеспечивающую возможность постоянного контроля за управлением транспортным средством, в результате чего допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Камаз», под управлением водителя 1965 года рождения, который проводил технические работы по обслуживанию моста. В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
Добавить комментарий