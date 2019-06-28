В Сызрани трое молодых ребят украли 400 метров медного кабеля с железнодорожных вагонов
28 июня 2019 17:11
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В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска Сызранского линейного отдела выявили трех молодых людей в возрасте 16-18 лет, проживающих в Сызрани и Сызранском районе, подозреваемых в краже кабелей с железнодорожных вагонов.
При проведении следственных действий полицейские установили, что в период с мая 2019 года подозреваемые неоднократно совершали хищения медных кабелей с территории одного из структурных подразделений Куйбышевской железной дороги. По совокупности собранных доказательств транспортными полицейскими была установлена причастность участников группы к совершению трех аналогичных эпизодов противоправных деяний.
Всего злоумышленники успели разоборудовать пять вагонов, похитив с них около 400 метров медного кабеля. Похищенный кабель молодые люди вывозили на автомобиле и впоследствии сдавали его в пункт приема лома металлов, получая за это денежные средства. Собственнику имущества преступными действиями был причинен ущерб на сумму около 45 тысяч рублей.
Следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте
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