В Сызрани предприниматель скачал программу бухгалтерского учета и попал под уголовное дело

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Установлено, что ранее не судимый житель города Сызрань 1978 года рождения являющийся индивидуальным предпринимателем, находясь на своем рабочем месте, скопировал из сети Интернет программу для осуществления бухгалтерского учета. По данным правоохранителей, мужчина скачал программу с неустановленного сайта и установил ее на рабочий компьютер для использования в своей предпринимательской деятельности.Данные программы, согласно результату проведенной экспертизы, являются контрафактными. Сумма ущерба правообладателю составила 171 000 рублей, что является крупным размером.По статье «Нарушение авторских и смежных прав» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: pixabay