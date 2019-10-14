В Сызрани на улице Урицкого мужчина силой отобрал у девушки сотовый телефон

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Находившийся на маршруте патрулирования недалеко от места совершения преступления наряд патрульно-постовой службы прибыл по указанному в сообщении адресу.Девушка 2000 года рождения рассказала сотрудникам полиции, что гуляла и слушала музыку в наушниках по телефону. В это время к ней подошел неизвестный, силой отобрал средство связи, несколько раз ударив ее и попытавшись удушить, а затем скрылся в неизвестном направлении.При обследовании прилагающей территории они обратили внимание на потасовку. Один из ее участников оказался внешне схож с разыскиваемым. Завидев сотрудников полиции, тот попытался скрыться с места драки. Подоспевшим сотрудникам полиции удалось его задержать. После этого сотрудники ППСП вызвали следственно-оперативную группу.Вторым участником потасовки, как выяснили полицейские, являлся случайный очевидец грабежа. Он в подробностях рассказал сотрудникам полиции о случившемся. Мужчина видел, как незнакомец отобрал у девушки телефон и поспешил остановить его.В ходе выяснения всех подробностей произошедшего личность предполагаемого злоумышленника была установлена. Им оказался житель Самары 1987 года рождения. Подозреваемый ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, последний раз за совершение разбоя. Похищенный гаджет у него было изъят на месте преступления.По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к совершению аналогичных преступлений, передает пресс-служба облМВД.