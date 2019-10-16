В Сызрани певца из ресторана убили и пытались сжечь тело

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В Сызрани обнаружили труп мужчины, в котором опознали известного многим вокалиста. По предварительным данным, у погибшего разбита голова и его тело наполовину сожжено.– Это мой 36-летний брат Денис Малышев. В юности он воспитывался в детском доме. В молодости он пел в ресторанах города и славился своим прекрасным голосом. Его многие знали, ценили и приглашали петь за большие деньги. Я прошу всех, кто его знал, помянуть Дениса, – рассказал корреспонденту КТВ-ЛУЧ брат погибшего.Информацию о гибели певца подтвердили и другие, хорошо знавшие его горожане. По предварительным данным, смерть наступила 9 октября.– Денис был очень добродушным человеком. И пел прекрасно в ресторане на улице Ульяновской. Но видимо не выдержал славы и спился. Нам сообщили, что его убили жестоко. Разбили голову, а потом попытались сжечь в районе бывшего завода пищевых концентратов, – рассказал человек, долгие годы знавший погибшего.По словам брата и знакомых, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.