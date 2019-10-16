В Сызрани певца из ресторана убили и пытались сжечь тело
16 октября 2019 13:25
156
В Сызрани обнаружили труп мужчины, в котором опознали известного многим вокалиста. По предварительным данным, у погибшего разбита голова и его тело наполовину сожжено.
– Это мой 36-летний брат Денис Малышев. В юности он воспитывался в детском доме. В молодости он пел в ресторанах города и славился своим прекрасным голосом. Его многие знали, ценили и приглашали петь за большие деньги. Я прошу всех, кто его знал, помянуть Дениса, – рассказал корреспонденту КТВ-ЛУЧ брат погибшего.
Информацию о гибели певца подтвердили и другие, хорошо знавшие его горожане. По предварительным данным, смерть наступила 9 октября.
– Денис был очень добродушным человеком. И пел прекрасно в ресторане на улице Ульяновской. Но видимо не выдержал славы и спился. Нам сообщили, что его убили жестоко. Разбили голову, а потом попытались сжечь в районе бывшего завода пищевых концентратов, – рассказал человек, долгие годы знавший погибшего.
По словам брата и знакомых, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 октября 2019 15:12
Из-за вора завод нес существенные убытки. Закон
126
16 октября 2019 14:41
Женщина несколько раз перевезла останки в полиэтиленовых пакетах на маршрутке к месту их обнаружения. Закон
128
16 октября 2019 10:28
Шилов, находясь в клетке, оказался в окружении журналистов, однако на их вопросы отвечать отказался. Шмелёв и вовсе спрятал своё лицо. Закон
196
15 октября 2019 13:54
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Закон
380
15 октября 2019 11:59
В ходе допроса вину свою в совершении преступлений он не признал. Закон
396
15 октября 2019 10:19
Экс-руководителю контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям областного ГСУ угрожает до 15 лет колонии. Закон
512
15 октября 2019 09:54
Назначена проверка, которая выяснит, почему молодым людям была избрана мера пресечения, "не связанная с ограничением свободы". Закон
286
Происшествия
16 октября 2019 13:25
В Сызрани обнаружили труп человека, в котором опознали известного многим вокалиста. Его тело хотели уничтожить, рассказал шокированный родственник. Происшествия
155
16 октября 2019 11:58
В результате ДТП пострадали оба водителя. Происшествия
170
16 октября 2019 10:59
В ходе опроса местный житель признался, что он случайно совершил наезд на собаку. Происшествия
226
Криминал
16 октября 2019 12:23
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Криминал
180
13 октября 2019 12:50
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
460
13 октября 2019 10:36
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Криминал
5127
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
265
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
364
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
708
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
538
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
490
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
766
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
988
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1604
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1117
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1369
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1559
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1006
Мероприятия