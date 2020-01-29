В Сергиевском районе при лобовом столкновении двух большегрузов погиб один из водителей
29 января 2020 19:42
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По предварительным данным, сегодня на трассе М-5 Урал 1129 км в 19-00 произошло лобовое столкновение 2 большегрузов. Один из водителей погиб до приезда медицинской помощи. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что несомненным залогом безопасности при движении в любых сложных климатических или дорожных условиях является неукоснительное соблюдение ПДД, выбор скоростного режима, действительно соответствующего обстановке, минимизация количества перестроений, использование света фар и максимальное обеспечение собственной видимости иным участникам движения.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и осторожны на дорогах, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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