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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Сергиевском районе при лобовом столкновении двух большегрузов погиб один из водителей

29 января 2020 19:42
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Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
В настоящий момент, прибывшие к месту ДТП в Сергиевском районе сотрудники Госавтоинспекции вызвали медиков, оказывают первую помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта. Устанавливают и опрашивают очевидцев случившегося.

По предварительным данным, сегодня на трассе М-5 Урал 1129 км в 19-00 произошло лобовое столкновение 2 большегрузов. Один из водителей погиб до приезда медицинской помощи. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что несомненным залогом безопасности при движении в любых сложных климатических или дорожных условиях является неукоснительное соблюдение ПДД, выбор скоростного режима, действительно соответствующего обстановке, минимизация количества перестроений, использование света фар и максимальное обеспечение собственной видимости иным участникам движения.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и осторожны на дорогах, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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