В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч

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"Недалеко от железнодорожной станции Курумоч горит лес. Площадь, предварительно, пять гектаров", - сказал собеседник агентства, добавив, что угрозы населенным пунктам пока нет.Борьбу с пожаром в настоящее время ведут 104 человека и 40 единиц техники, в том числе пожарный поезд.Фото: pixabay.com