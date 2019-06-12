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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч

12 июня 2019 19:41
129
На место ЧП направлен пожарный поезд.
Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Недалеко от железнодорожной станции Курумоч горит лес. Площадь, предварительно, пять гектаров", - сказал собеседник агентства, добавив, что угрозы населенным пунктам пока нет.

Борьбу с пожаром в настоящее время ведут 104 человека и 40 единиц техники, в том числе пожарный поезд. 


Фото:    pixabay.com
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