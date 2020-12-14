В Самаре во время пожара на ул. на Ташкенской погиб человек

99

В воскресенье, 13 декабря, в седьмом часу вечера, в Самаре начался пожар в доме на ул. Ташкентской.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, там горели вещи в частном доме на площади 5 кв. м, пишет Самру.ру.

"Погиб мужчина 1974 года рождения. В 18:43 пожар был локализован, в 18:51 ликвидирован. Для ликвидации привлекались 14 человек, три единицы техники", - рассказали в ведомстве.