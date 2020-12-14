В Самаре во время пожара на ул. на Ташкенской погиб человек

В воскресенье, 13 декабря, в седьмом часу вечера, в Самаре начался пожар в доме на ул. Ташкентской.
Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, там горели вещи в частном доме на площади 5 кв. м, пишет Самру.ру.
"Погиб мужчина 1974 года рождения. В 18:43 пожар был локализован, в 18:51 ликвидирован. Для ликвидации привлекались 14 человек, три единицы техники", - рассказали в ведомстве.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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