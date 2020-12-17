В Самаре таксист поджег автомобиль мужчины, с которым поссорился на автомойке

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В Самаре около 24 км Московского шоссе было зафиксировано возгорание автомобиля. Когда один из жильцов дома увидел горящий автомобиль, рядом с ним стоял мужчина.

Владелец горящего автомобиля и жилец дома, один из первых увидевший пламя, вдвоем смогли потушить машину, но к их приходу неизвестный скрылся.

Владелец автомобиля рассказал полиции, что незадолго до этого он поссорился с неизвестным мужчиной. Причина ссоры – очередь на автомойке. Владелец сгоревшего автомобиля предположил, что именно этот мужчина с автомойки и мог быть поджигателем.

Полицейские установили личность предполагаемого поджигателя. Им оказался 40-летний водитель такси, имеющий судимость за причинение вреда здоровью средней тяжести. Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что после ссоры проследил за своим оппонентом и таким образом отомстил ему, передает samarskie-voditeli.ru.