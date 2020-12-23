В Самаре на остановке столкнулись автобус и иномарка

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Стали известны подробности аварии на Безымянке. Здесь утром в среду, 23 декабря, на остановке общественного транспорта столкнулись Chevrolet и пассажирский автобус.

— По предварительной информации, водитель легковушки ехал по Победе от Каховской в сторону Советской. В какой-то момент по неизвестной причине его выбросило на встречку. В это время ПАЗ стоял на остановке. От удара его отнесло назад, на другой автобус, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet. Врачи отправили его в больницу. А пассажирам и водителям автобусов помощь медиков не понадобилась, пишет 63.ру.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области