В Самаре Лада Ларгус насмерть сбила девушку, вышедшую из автобуса

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На Красноглинском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием пешехода.

Об этом 63.RU рассказали очевидцы происшествия.

— Девушка шла по пешеходному переходу. В это время по встречной полосе ехал автомобиль «Ларгус» и сбил ее. Слышал, что стаж вождения у водителя меньше года, — рассказал свидетель инцидента.

Информацию подтвердили представители транспортного предприятия «Самара Авто Газ»:

— Водитель автобуса сообщил, что пассажирка вышла на остановке в заднюю дверь, обошла автобус сзади и начала переходить улицу по пешеходному переходу.