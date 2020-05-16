В Самаре Два Рено Логан врезались в бордюр, есть пострадавшие
16 мая 2020 11:06
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Дорожная авария произошла в Советском районе Самары 15 мая. Водитель 1979 г.р., управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь по улице Свободы со стороны улицы Александра Матросова, на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу и столкнулся с машиной «Рено Логан», под управлением водителя 1994 г.р., который двигался в направлении улицы Победы.
После чего первый автомобиль «Рено Логан», под управлением мужчины 1979 г.р. допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня и дорожного знака, водитель автомобиля 1994 г.р. также допустил наезд на бордюрный камень. В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя и пассажир. Пострадавшие были доставлены в больницу, сообщает облМВД.
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