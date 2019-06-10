В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
10 июня 2019 23:02
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В Twitter пожарной службы города сообщается об «аварийной посадке вертолета». На место крушения уже прибыли пожарные. Позднее пожарные заявили, что им известно об одном погибшем.
Место крушения расположено к югу от Центрального парка, в нескольких минутах ходьбы от Таймс-сквер.
После крушения вертолет загорелся, сообщает CNBC. По данным телеканала, в этом здании расположены офисы банковской группы BNP Paribas, Citibank и юридической компании Willkie Farr & Gallagher. Людей эвакуируют из здания.
Телеканал также разместил твит местного жителя Ленса Кунса с видео с места происшествия. На кадрах видно, что с крыши высотного здания идет густой дым. «Был громкий звук, как от пролетавшего слишком низко вертолета, я посмотрел вверх и увидел пламя на крыше, а потом дым», — написал он.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сказал, что властям пока неизвестно, сколько человек было на борту. Он добавил, что люди, находившиеся в здании, не пострадали.
О произошедшем позднее проинформировала и нью-йоркская полиция в Twitter: по ее данным, вертолет совершил жесткую посадку, огонь потушен.
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