В Москве грабители отобрали у клиента обменника сумку со 140 млн рублей
30 августа 2019 22:54
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На юго-востоке Москвы трое неизвестных с предметом, похожим на пистолет, ворвались в офис на улице Братиславская и отобрали у клиента сумку с крупной суммой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«В 17:32 поступило сообщение о разбое в организации. По предварительным данным, в кредитно-финансовое учреждение на ул. Братиславская ворвались трое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у одного из находившихся в организации граждан сумку с крупной суммой денежных средств и скрылись. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают размер материального ущерба, причиненного действиями злоумышленников», — сказали в пресс-службе.
По данным информированного источника «РИА Новости», нападение произошло в обменном пункте. В сумке находились около 140 млн руб., уточнил собеседник. Такую же цифру назвал и источник «Интерфакса».
Нападавшие скрылись, сейчас ведется их поиск, добавили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
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