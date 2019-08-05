В Кинельском районе столкнулись "семерка" и КАМАЗ

40

Утром, 5 августа, техногенный отряд ПСС СО был направлен в Кинельский район, где в районе села Красносамарское произошло столкновение двух автомобилей.Водитель 1995 года рождения, управляя "семеркой", не справился с управлением и допустил столкновение с КАМАЗом, двигающимся во встречном направлении.От удара легковой автомобиль опрокинулся в кювет. В легковушке находились 2 человека. Пассажир выбрался из аварийного автомобиля самостоятельно, а водитель оказался зажатым в салоне.Для деблокирования пострадавшего спасатели с помощью гидроинструмента срезали крышу, стойки и двери легкового автомобиля.Пострадавших передали врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области