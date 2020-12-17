В ДТП в центре Самары пострадала девочка

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ДТП произошло в Самаре 16 декабря.

Молодой человек 1992 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 210930», двигался по ул. Галактионовской со стороны ул. Льва Толстого в направлении ул. Некрасовской. В пути следования, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на световую опору с последующим столкновением с припаркованным автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП пострадала девочка-пассажирка отечественного автомобиля, 2019 года рождения, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.