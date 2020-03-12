В Чапаевске возбудили дело о нападении собак на ребенка

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28 февраля 2020 года примерно в 8 часов на участке местности, расположенном в районе пересечения улиц Кирова и Самарская в городе Чапаевск Самарской области, на 7-летнюю девочку напала стая бездомных собак, причинив ей множественные раны головы и туловища.По версии следствия, данное происшествие произошло вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации городского округа Чапаевск, МБУ «Управление благоустройства города и озеленение» своих должностных обязанностей. Пострадавшая девочка в настоящее время находится на медицинском стационарном лечении.По данному факту следственным отделом по городу Чапаевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области