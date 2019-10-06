Уточненная информация по ДТП с автобусом в Кировском районе Самары
6 октября 2019 19:31
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На момент столкновения в автобусе находились 30 человек.
К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
В результате ДТП погибших нет.
В медицинские учреждения Самары были направлены 14 человек (детей нет), из них 5 человек госпитализировано, 9 человек отправлены на амбулаторное лечение, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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