Уточненная информация по ДТП с автобусом в Кировском районе Самары

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В 10:55, 6 октября, в ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение наезде автобуса «МАЗ» (маршрут № 41) на опору уличного освещения по адресу: г.о. Самара, Кировский, ул. Стара-Загора, 255.На момент столкновения в автобусе находились 30 человек.К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники.В результате ДТП погибших нет.В медицинские учреждения Самары были направлены 14 человек (детей нет), из них 5 человек госпитализировано, 9 человек отправлены на амбулаторное лечение, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС