Я нашел ошибку
Главные новости: 
На борту 70 пассажиров и 8 человек экипажа.
У пассажирского ЯК-42, вылетевшего из Уфы, отказал двигатель
Но подчеркнул, что необходимо продумать детали, чтобы отрегулировать нормативную базу.
Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство
Предметом этого документа является сотрудничество между сторонами, обмен опытом и укрепление межпарламентских связей Самарской области.
Молодежная администрация Жигулёвска закрепила сотрудничество с Думой города
Компания вышла на публичные слушания, где попыталась отклониться от предельных параметров, а именно уменьшить количество парковочных мест с 1 до 0,4 на квартиру.
Новую очередь жилого комплекса «Олимп» в Самаре хотят построить, сократив число парковочных мест
Приглашенные гости посмотрели матч
"Крылья Советов" чествовали бронзовый состав – 2004
Выступление под названием
Николай Носков дал первый концерт после инсульта. Видео
Об этом сообщил командир 76 дивизии противовоздушной обороны генерал-майор Сергей Тихонов.
В 2020 году самарская дивизия ЦВО проведет более 30 крупных учений
По словам президента, нельзя допустить, чтобы за такими стаканчиками полетели бутылки.
Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бросок в сторону полиции пластиковым стаканчиком
сегодня  Среда, 11 декабря, 02:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/12:
USD 63.58
-0.14
EUR 70.39
-0.11
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

У пассажирского ЯК-42, вылетевшего из Уфы, отказал двигатель

10 декабря 2019 23:35
104
На борту 70 пассажиров и 8 человек экипажа.
Самолет ЯК - 42 рейса Уфа - Нижневартовск с 70 пассажирами на борту возвращается в аэропорт Башкирии из-за отказа одного из двигателей, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

"Самолет ЯК -42, вылетевший по маршруту "Уфа - Нижневартовск" возвращается на аэродром Уфы из-за отказа третьего двигателя. Инцидент произошел в 21.39 (19.39 мск) с рейсом KI-9551 авиакомпании "КрасАвиа". На борту 70 пассажиров и 8 человек экипажа", - говорится в сообщении.

По словам собеседника, в настоящее время самолет вырабатывает топливо, расчетное время посадки 23.50 мск. 


Самолет сел в аэропорту в штатном режиме, сообщает kommersant.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.


Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
10 декабря 2019  16:24
Судебные приставы привлекли его к административной ответственности.
Житель Шенталинского района пришел на судебное заседание с бутылкой спиртного
Судебные приставы привлекли его к административной ответственности.   Закон
156
10 декабря 2019  14:44
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются дети, пострадавшие от бездомных животных.
В Тольятти начата доследственная проверка по факту нападения стаи собак на школьников
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, устанавливаются дети, пострадавшие от бездомных животных.  Закон
219
9 декабря 2019  23:28
Халиуллова задержали осенью 2018 года, когда стало ясно, что он один из 11 подрядчиков, плативших «откаты» областному ФКР в лице его экс-главы Михаила Архипова.
Бизнесмен и политик Минахмет Халиуллов сделал все, чтобы стать фигурантом уголовного дела
Халиуллова задержали осенью 2018 года, когда стало ясно, что он один из 11 подрядчиков, плативших «откаты» областному ФКР в лице его экс-главы Михаила... Закон
381
9 декабря 2019  21:15
Девять школьников попали в больницы, а их учительница скончалась.
Смертельные гонки сына экс-полицейского. Почему ему не избежать ответственности
Девять школьников попали в больницы, а их учительница скончалась.   Закон
5912
8 декабря 2019  12:32
Депутаты и правозащитники подготовили поправки к закону о домашнем насилии
Депутаты и правозащитники подготовили поправки к закону о домашнем насилии
В поправках предлагается отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда. Закон
376
7 декабря 2019  15:59
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику. Обвиняемые не признают свою вину.
СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику. Обвиняемые не признают свою вину. Закон
536
6 декабря 2019  21:36
В одном случае депутат незаконно выписал себе ряд премий, в другом — не вернул на предприятие средства, полученные от реализации корпоративного лома.
Бывшего руководителя «Электрощита-ЭТС» обвиняют сразу в двух преступлениях
В одном случае депутат незаконно выписал себе ряд премий, в другом — не вернул на предприятие средства, полученные от реализации корпоративного лома.  Закон
792
Весь список
Происшествия
10 декабря 2019  23:35
На борту 70 пассажиров и 8 человек экипажа.
У пассажирского ЯК-42, вылетевшего из Уфы, отказал двигатель
На борту 70 пассажиров и 8 человек экипажа.  Происшествия
103
10 декабря 2019  13:58
В Самаре горел маршрутный автобус
В Самаре горел маршрутный автобус
К счастью, пассажиры успели выйти. Происшествия
211
10 декабря 2019  13:41
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Он руководил Москвой 18 лет. Происшествия
214
Весь список
Криминал
10 декабря 2019  11:52
Самарским приговором по громкому картельному делу уже заинтересовались следователи из многих регионов страны
Самарским приговором по громкому «картельному» делу уже заинтересовались следователи из многих регионов страны
Фигурантами к стали чиновники областного минздрава и поставщики высокотехнологичной медтехники. Криминал
307
10 декабря 2019  10:50
В Тольятти кинологи с собаками помогли задержать мужчину с гашишем
В Тольятти кинологи с собаками помогли задержать мужчину с гашишем
Полицейские устанавливают канал поставки наркотика. Криминал
216
10 декабря 2019  10:46
В Татарстане задержаны трое разбойников из Самарской области
В Татарстане задержаны трое разбойников из Самарской области
Они ворвались в дом к мужу и жене и требовали банковские карточки. Криминал
220
Весь список

Видео
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
285
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
602
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
549
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
496
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
825
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
1261
Весь список

Фоторепортажи
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
496
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
510
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
780
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1997
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2479
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1703
Весь список

Мероприятия
"Крылья Советов" чествовали бронзовый состав – 2004
В ДК Железнодорожников прошла XXII церемония награждения лауреатов общественной Акции «Благородство»
В Самаре 6 000 школьников смогут бесплатно посетить спектакль детского музыкального театра «Задумка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные