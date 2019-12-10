У пассажирского ЯК-42, вылетевшего из Уфы, отказал двигатель
10 декабря 2019 23:35
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"Самолет ЯК -42, вылетевший по маршруту "Уфа - Нижневартовск" возвращается на аэродром Уфы из-за отказа третьего двигателя. Инцидент произошел в 21.39 (19.39 мск) с рейсом KI-9551 авиакомпании "КрасАвиа". На борту 70 пассажиров и 8 человек экипажа", - говорится в сообщении.
По словам собеседника, в настоящее время самолет вырабатывает топливо, расчетное время посадки 23.50 мск.
Самолет сел в аэропорту в штатном режиме, сообщает kommersant.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Фото из открытых источников
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