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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Супруге известного тольяттинского «моржа» подожгли «Мерседес»

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Полиция изъяла на месте происшествия следы продукта горения, решается вопрос с возбуждением уголовного дела.
Потерпевшая — Ирина Шанина, заместитель директора компании «Электронные компоненты».

ЧП произошло днем 22 ноября рядом с домом на улице Дзержинского, где был припаркован Mercedes GLC 250D г-жи Шаниной. Известны приметы поджигателя — это молодой человек среднего роста и телосложения, в темной куртке и брюках и медицинской маске на лице. Полиция изъяла на месте происшествия следы продукта горения, решается вопрос с возбуждением уголовного дела, передает «СО» ОНЛАЙН.

Компания «Электронные компоненты» зарегистрирована в 2017 по адресу: Тольятти, улица Революционная, 52. Директор — Михаил Шанин, собственник — его сын, 29-летний Андрей Шанин. Специализация фирмы — розничная торговля электротоварами. Выручка в 2018 году — более 48 млн руб., чистая прибыль — почти 28 млн руб.

Михаил Шанин — директор фирм «Дельта-Импульс», «Импульс-И», «Новый импульс», совладелец АНО «Центр закаливания «Моржи». В соцсетях г-н Шанин, в основном, позиционирует себя как фанат моржевания. 
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