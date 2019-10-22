Шестимесячную девочку бросили на улице в центре Москвы
22 октября 2019 14:46
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— Организована доследственная проверка. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление родителей и родственников девочки, — пояснили в ведомстве.
Малышка сейчас в инфекционной больнице. Её состояние медики оценивают как хорошее, сообщили Лайфу в экстренных службах.
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