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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Шестимесячную девочку бросили на улице в центре Москвы

22 октября 2019 14:46
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По предварительным данным, малышку оставил мужчина и сам ушёл.
В центре Москвы на улице Щепкина обнаружили брошенную шестимесячную девочку, передает life.ru. По предварительным данным, малышку оставил мужчина и сам ушёл в неизвестном направлении, передает life.ru. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

— Организована доследственная проверка. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление родителей и родственников девочки, — пояснили в ведомстве.

Малышка сейчас в инфекционной больнице. Её состояние медики оценивают как хорошее, сообщили Лайфу в экстренных службах. 
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