Рыбаки на вездеходе попали в полынью в Октябрьске

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Мужчины рыбачили в 200 метрах от берега в районе городского пляжа. Вездеход попал в полынью, мужчины самостоятельно пытались спасти свою технику.В 9:50 спасатели, используя зимние средства спасения эвакуировали рыбаков с тонкого льда на берег.В связи с неустойчивой погодой, лёд на водоёмах неоднородный и тонкий. Выход на лёд опасен для жизни, передает пресс-служба ПСС по Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС по Самарской области