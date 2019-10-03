Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым
3 октября 2019 20:11
195
Ребенка обнаружили под лиственницей в пяти километрах от места, где его видели в последний раз.
Мальчик жив, но его состояние оценивается как тяжелое. В ближайшее время борт санавиации доставит его в больницу.
Подросток пропал 29 сентября в таежной местности, когда собирал с отцом и его знакомыми кедровые орехи.
Поначалу местные жители искали ребенка самостоятельно, затем подключились сотрудники полиции, Следственного комитета и спасательные службы. Позже к его поискам привлекли аэромобильную технику.
Видео на сайте регионального управления СК
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
3 октября 2019 22:13
Площадь пожара составила половину кв м, а его виновнику грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. Закон
119
3 октября 2019 14:12
Ему назначено наказанием в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Закон
223
2 октября 2019 22:54
Похититель приобрёл автомобиль и собирался покупать дом, однако его замучила совесть и он явился с повинной. Закон
308
2 октября 2019 20:24
Александров обвиняется в крупном мошенничестве. Закон
310
2 октября 2019 20:18
Известному самарскому бизнесмену Марсу Бахитову не удалось разблокировать собственные активы. Закон
311
2 октября 2019 16:07
За 20 тысяч рублей, пообещав ИП не проводить внеплановую проверку. Закон
368
2 октября 2019 15:27
Два сотрудника полиции в городе Вольске и их непосредственные руководители уволены. Закон
369
Происшествия
3 октября 2019 20:11
Подросток пропал 29 сентября в таежной местности, когда собирал с отцом и его знакомыми кедровые орехи. Происшествия
194
3 октября 2019 16:31
Пропажу ребенка заметили, когда отец малыша пришел навестить супругу и сына. Происшествия
193
3 октября 2019 15:31
Сотрудникам ГИБДД пришлось взламывать BMW Алана Ибрагимова, в котором он "забаррикадировался" и отказывался выходить. Происшествия
193
Криминал
3 октября 2019 13:56
Они открывали дверь незнакомцу. Криминал
167
3 октября 2019 10:59
Его тело нашли рядом с озером Купалка. Криминал
183
3 октября 2019 09:30
Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы. Криминал
196
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
229
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
272
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
491
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
492
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
660
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
476
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1215
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
866
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1127
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1313
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
736
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2597
Мероприятия