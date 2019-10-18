При пожаре на улице Партизанской погиб мужчина

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В 06:57, 16 октября, поступило сообщение о пожаре на ул. Партизанская в Самаре.По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходило горение домашних вещей на площади 5 м.кв.В 07:15 пожар ликвидирован.На ликвидацию пожара привлекались 11 человек личного состава и 4 единиц техники.Спасено 4 человека (из них 2 детей), погиб 67-летний мужчина.Причина пожара устанавливается, передает пресс-служба облМЧС.