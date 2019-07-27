При обрушении в ночном клубе пострадали восемь участников чемпионата мира по водным видам спорта
27 июля 2019 15:13
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По данным источника, инцидент произошел в 2:30 по местному времени. Обрушение верхнего этажа клуба произошло из-за большого количества людей. По нформации полиции, в момент инцидента на этаже присутствовало около сотни человек.
В результате ЧП погибли два гражданина Южной Кореи, 17 человек получили повреждения, среди них - восемь участников (три гражданина США, два - Новой Зеландии, по одному - Нидерландов, Италии и Бразилии) проходящего в Кванджу чемпионата мира. Все атлеты, за исключением гражданина Бразилии, представляют водное поло, причем шестеро - это женщины.
Федерация водного поло США подтвердила, что игроки национальной команды праздновали в клубе победу женской сборной. Все атлеты получили незначительные травмы, им была оказана помощь, после чего они вернулись в деревню спортсменов.
Международная федерация плавания заявила, что тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи спортсменам в случае необходимости.
Сборной России по водному поло в клубе не было.
"FINA глубоко сожалеет о случившемся и выражает свои наилучшие пожелания пострадавшим", - сказано в заявлении FINA.
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