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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

При обрушении в ночном клубе пострадали восемь участников чемпионата мира по водным видам спорта

27 июля 2019 15:13
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Международная федерация плавания заявила, что тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи спортсменам в случае необходимости.
Восемь участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу пострадали в результате обрушения в ночном клубе неподалеку от деревни спортсменов, передает ТАСС, ссылаясь на агентство Yonhap.

По данным источника, инцидент произошел в 2:30 по местному времени. Обрушение верхнего этажа клуба произошло из-за большого количества людей. По нформации полиции, в момент инцидента на этаже присутствовало около сотни человек.

В результате ЧП погибли два гражданина Южной Кореи, 17 человек получили повреждения, среди них - восемь участников (три гражданина США, два - Новой Зеландии, по одному - Нидерландов, Италии и Бразилии) проходящего в Кванджу чемпионата мира. Все атлеты, за исключением гражданина Бразилии, представляют водное поло, причем шестеро - это женщины.

Федерация водного поло США подтвердила, что игроки национальной команды праздновали в клубе победу женской сборной. Все атлеты получили незначительные травмы, им была оказана помощь, после чего они вернулись в деревню спортсменов.

Международная федерация плавания заявила, что тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи спортсменам в случае необходимости.

Сборной России по водному поло в клубе не было.

"FINA глубоко сожалеет о случившемся и выражает свои наилучшие пожелания пострадавшим", - сказано в заявлении FINA. 
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