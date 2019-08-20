Пострадавшую в Турции двенадцатилетнюю россиянку могут перевезти в Россию
20 августа 2019 23:45
157
Ранее генконсульство РФ в Анталье проинформировало, что гражданка России 2007 года рождения госпитализирована в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа в бассейне в отеле "Санхилл" турецкого Бодрума. Дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям.
По данным телеканала "Звезда", руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. Девочка была доставлена в больницу и находится в коме, около нее дежурят оба родителя, им предоставлено жилье рядом с медицинским учреждением.
"По данным, полученным генконсульством РФ в Анталье, в медицинском учреждении города Денизли, куда была переведена пациентка, пострадавшая находится в палате интенсивной терапии в критическом состоянии. С учетом этого родителям рекомендовано направить письменное обращение в Минздрав России в целях подготовки при необходимости и при наличии медицинских показаний санитарно-транспортной эвакуации дочери в одну из профильных клиник для лечения по месту жительства в России", - говорится в сообщении российской дипмиссии.
Отмечается, что сотрудники генконсульства связались с представителями страховой компании, которые подтвердили, что случай признан страховым, и основные расходы на лечение будут возмещены за счет предусмотренных договором лимитов. По имеющимся у генконсульства данным, принимающая туристическая компания "Одеон турс" также оказывает содействие членам семьи пострадавшей, им предоставлены услуги переводчика.
"Генконсульство находится в контакте с администрацией больницы, страховой компанией и принимающей турфирмой для координации действий и оказания помощи в рамках имеющихся возможностей. Завтра в Денизли направляется сотрудник генконсульства, а также представители страховой компании для проведения консультаций с лечащими врачами и организации видеоконференции с российскими специалистами", - информирует посольство России в Анкаре.
Генконсульство направило письменные запросы в губернаторство провинции Мугла и управление безопасности Бодрума с просьбой информировать об обстоятельствах, ходе и результатах расследования инцидента. "Запрошена информация у владельца отеля относительно произошедшего случая и действиях его персонала. Данная ситуация находится на постоянном контроле генконсульства РФ в Анталье и посольства", - сообщила российская дипмиссия.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
20 августа 2019 20:52
Бывшему главе государства предъявлены обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений. Закон
190
19 августа 2019 21:04
В ходе спецоперации из частной клиники освободили 15 пациентов, которых там незаконно удерживали. Закон
310
19 августа 2019 17:09
Он оставил после себя записки и аудиозаписи с размышлениями по поводу своего отношения к миру. Закон
333
16 августа 2019 22:36
Согласно новому закону, принятому весной 2019 года, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Закон
528
15 августа 2019 23:11
Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, на борту которого были более 200 человек. Закон
317
15 августа 2019 20:29
Срок лишения свободы на всех участников ОПГ составляет более 50 лет. Закон
352
15 августа 2019 17:15
Два промышленных альпиниста 28 лет и 30 лет проводили работы на фасаде девятого этажа жилого дома. Это не понравилось 70-летнему местному жителю. Закон
374
Происшествия
20 августа 2019 23:45
Родителям 12-летней россиянки рекомендовано письменно обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать дочь в профильную клинику в России. Происшествия
156
20 августа 2019 23:27
К ликвидации пожара было привлечено 93 человека, 30 единиц техники. Происшествия
149
20 августа 2019 21:11
Девочка, которую затянуло в бассейн в одном из отелей турецкого Бодрума, по-прежнему находится в критическом состоянии. Происшествия
202
Криминал
20 августа 2019 12:38
При этом результативность обвинения немного снизилась. Криминал
218
20 августа 2019 09:48
В нем два эпизода взяток в особо крупном размере. Криминал
210
20 августа 2019 09:36
Потерпевшая оценила причиненный ущерб на сумму более 6 500 рублей. Криминал
183
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
474
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1048
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
573
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
676
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
590
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
508
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
594
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
401
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
562
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
922
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
895
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
844
Мероприятия