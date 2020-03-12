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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП в Похвистнево

12 марта 2020 15:24
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Водитель автомобилем «Мицубиси» допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.
Утром 11 марта 2020 года на нерегулируемом пешеходном переходе, напротив дома №48 по ул. Бережкова г. Похвистнево произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиси» не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, при обнаружении опасности не предпринял торможение вплоть до полной остановки транспортного средства, в результате допустил наезд на пешехода 1947 года рождения, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе справа налево.

Водитель автомобиля попытался оказать помощь пострадавшей, попросил прохожих вызвать медицинских работников и полицейских, но пострадавшая 1947 года рождения скончалась до прибытия скорой помощи.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей произошедшего.

Любую информацию об указанном происшествии просьба сообщать по тел.: 8(84656)2-34-69 (дежурная часть), 79277549635 (следственный отдел), а также по телефону «020» (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 



Фото:   пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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