Полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП в Похвистнево
12 марта 2020 15:24
26
По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Мицубиси» не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, при обнаружении опасности не предпринял торможение вплоть до полной остановки транспортного средства, в результате допустил наезд на пешехода 1947 года рождения, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе справа налево.
Водитель автомобиля попытался оказать помощь пострадавшей, попросил прохожих вызвать медицинских работников и полицейских, но пострадавшая 1947 года рождения скончалась до прибытия скорой помощи.
Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей произошедшего.
Любую информацию об указанном происшествии просьба сообщать по тел.: 8(84656)2-34-69 (дежурная часть), 79277549635 (следственный отдел), а также по телефону «020» (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 марта 2020 22:00
В феврале присяжные признали его виновным в изнасиловании третьей степени и действиях сексуального характера. Закон
292
11 марта 2020 15:12
Общий причиненный ущерб составил 250 тысяч рублей. Закон
433
11 марта 2020 15:01
Он уклонился от уплаты налогов в виде акцизов на общую сумму более 62 миллионов рублей. Закон
488
11 марта 2020 13:19
Жилец решил установить козырек над балконом. Закон
404
8 марта 2020 15:34
Следователи выясняют, как ребенок мог получить доступ к оружию, из которого был произведен смертельный выстрел. Закон
790
6 марта 2020 17:10
Найти должника по штрафам удалось благодаря совместной работе с сотрудниками Госавтоинспекции. Закон
775
5 марта 2020 22:56
Ремонт в отделе полиции проводился по устной договоренности руководства отдела полиции с рабочими. Закон
789
Происшествия
12 марта 2020 15:24
Водитель автомобилем «Мицубиси» допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе. Происшествия
25
12 марта 2020 13:46
Пострадавшая девочка в настоящее время находится на медицинском стационарном лечении. Происшествия
81
12 марта 2020 13:15
Госавтоинспекция г. Самары просит водителей снижать скорость у пешеходгых переходов! Происшествия
108
Криминал
12 марта 2020 12:44
Он получил условный срок. Криминал
140
11 марта 2020 22:51
"Вечером 11 марта 2020 года тело школьницы, закопанное в землю, обнаружено в лесном массиве города Котовска" Криминал
359
11 марта 2020 11:20
Возбуждено уголовное дело. Криминал
269
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
977
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
562
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
884
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1149
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3156
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1449
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
892
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
585
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
914
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
920
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1511
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
2011
Мероприятия