 Ночью в Самаре горел магазин на Южном проезде

В понедельник, 14 декабря, около 4:46, загорелся магазин продуктов на Южном проезде, 269 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Огонь охватил 60 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 27 человек. Они ликвидировали возгорание в 5:24. Из расположенного рядом с магазином частного дома эвакуировали пять человек.
Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают, сообщает Волга Ньюс.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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