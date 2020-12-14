 Ночью в Самаре горел магазин на Южном проезде

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В понедельник, 14 декабря, около 4:46, загорелся магазин продуктов на Южном проезде, 269 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил 60 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 27 человек. Они ликвидировали возгорание в 5:24. Из расположенного рядом с магазином частного дома эвакуировали пять человек.

Данных о пострадавших нет. Причину возгорания и ущерб устанавливают, сообщает Волга Ньюс.