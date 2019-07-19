На задержанном Ираном британском танкере находятся россияне
19 июля 2019 23:49
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Как ранее сообщило РИА Новости, корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Об этом передает телеканал Press TV.
Решение принято из-за нарушения судном международных норм.
В компании Stena Bulk & Northern Marine Management уточнили подробности инцидента. По словам представителей фирмы, танкер сейчас идет к берегам Ирана, связи с экипажем нет.
"К зарегистрированному в Великобритании судну Stena Impero приблизились неопознанные небольшие плавательные средства и вертолет во время прохода через Ормузский пролив, судно в этот момент находилось в международных водах", — говорится в сообщении.
На борту находилось 23 человека.
Журналист, военный эксперт Хоссейн Далириан опубликовал в соцсетях карту, на которой видно маршрут задержанного танкера.
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах заметно обострилась в последние несколько месяцев.
В соседнем Оманском заливе в середине июня совершены нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту подорвались магнитные мины, из-за чего начался пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествиям.
Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Позднее, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре танкера исламской республики. Тегеран эти утверждения опровергает.
Накануне Иран задержал танкер с контрабандным топливом. СМИ сообщали, что судно шло под британским флагом.
После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американский корабль сбил беспилотник иранской армии. В Тегеране утверждают, что все дроны в тот день вернулись на базы целыми. Военные опубликовали видео со "сбитого" беспилотника, чтобы доказать, что с ним ничего не случилось.
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